Dopo Belpietro e Del Debbio è out pure Mario Giordano

Mediaset mette alla porta Giordano : cade la terza testa Dopo Belpietro e Del Debbio : In poco tempo, cade la terza testa a Mediaset. Come scrive il Corriere della Sera, che cita Tiscali news, il terzo nome a saltare, dopo Belpietro e Del Debbio, è quello di Mario Giordano, sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana "Stasera Italia" in onda su Rete4.Scrive il Corriere:Al termine di una riunione definita da chi c'era "burrascosa", Mauro Crippa, super plenipotenziario per l'informazione in casa Mediaset, ...

