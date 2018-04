Donazioni e trapianti | un laboratorio per fare ricerca contro il rigetto degli organi

Firenze. Sono in crescita Donazioni e trapianti : donazioni e trapianti in crescita in Toscana, anche in questi primi mesi del 2018. I dati toscani relativi alle donazioni di

Trapianti : 1763 Donazioni e quasi 4mila interventi nel 2017 : Crescono i donatori di organi e i Trapianti in Italia, arrivati lo scorso anno a livelli record. Lo afferma il report sull’attivita’ del 2017 pubblicato dal Centro Nazionale Trapianti sul sito del ministero della Salute. Secondo le cifre presentate le donazioni complessive, sia da cadavere che da vivente, sono state 1763, mentre nel 2016 erano 1596 e complessivamente sono sempre in crescita dal 2013. Lo scorso anno si sono avuti 1437 ...

Trapianti : Italia pronta a catena di Donazioni incrociate avviate da cadavere : “L’Italia è pronta per il primo trapianto d’organo con una donazione incrociata che origina da cadavere. Verrà effettuato a Padova. Siamo i primi in Europa e i secondi al mondo. Solo negli Stati Uniti esiste un programma del genere“: lo ha dichiarato Paolo Rigotti, direttore del Centro Trapianti rene e pancreas dell’azienda ospedaliera di Padova, oggi a Roma in occasione della terza edizione degli Stati generali ...