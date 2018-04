Donald Trump ha una figlia segreta?

La replica di Donald Trump a James Comey : "Talpa e bugiardo - un onore licenziarlo" : Il presidente Usa risponde su Twitter alle anticipazioni del libro dell'ex direttore Fbi, in uscita martedì prossimo

Tasse - occupazione - stipendi. Donald Trump - la sua vera rivoluzione : ... passata nel dicembre scorso dal Congresso controllato dai Repubblicani e firmata da Trump che l'aveva promessa in campagna elettorale? Sara' sul successo della politica economica della Casa Bianca e ...

Ora Donald Trump dice che vuole rientrare nel TPP : È l'accordo commerciale con 11 paesi che affacciano sul Pacifico e che aveva abbandonato un anno fa, definendolo «uno stupro della nostra nazione» The post Ora Donald Trump dice che vuole rientrare nel TPP appeared first on Il Post.

La versione di James Comey su Donald Trump : "Bugiardo e immorale. Come un boss della mafia" : In oltre 300 pagine di memorie di memorie intitolate "A higher loyalty: truth, lies and leadership" l'ex numero uno dell'Fbi si toglie piu' di un sassolino dalle scarpe, dopo essere stato licenziato in tronco dal presidente americano nel maggio del 2017 per non essersi piegato al suo volere: quello di chiudere in fretta le indagini sul Russiagate

Contro Amazon un ordine esecutivo di Donald Trump : "Verificare le finanze del servizio postale USA" : Il presidente decide la costituzione di una task force perche' faccia una valutazione esatta dello stato delle finanze del servizio postale. Valutazione alla quale potrebbe seguire una revisione dell'accordo proprio con il colosso del commercio online, allo scopo di far pagare alla creatura di Jeff Bezos piu' tasse

“Ha un figlio illegittimo ed ecco chi è sua madre”. Dopo lo scandalo della coniglietta di Playboy - un altro fulmine a ciel sereno che squarcia il passato oscuro e turbolento di Donald Trump : Se Trump ha vinto, oramai sembra quasi scontato dirlo, è per aver insabbiato e “spalato” (ogni riferimento è puramente casuale) informazioni che invece in campagna elettorale avrebbero dovuto essere divulgate o, al contrario, censurate. E invece, come nei migliori film di spionaggio, colui che nei primi minuti della pellicola riesce negli intenti più discutibili, alla fine viene smascherato da quello stesso sistema che in un primo momento ...

Amazon.com / Truffe in crescita nel 2018 : Donald Trump contro Jeff Bezos : Amazon.com, Truffe in crescita nel 2018. Donald Trump intanto attacca Jeff Bezos ed è polemica. Tutti i consigli per non cadere mai online in una delle trappole più conosciute.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:29:00 GMT)

Guerra Siria - Donald Trump : “Missili contro Assad”/ Russia : "No a twitto-diplomazia - vogliamo approcci seri" : Donald Trump contro la Siria, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad "pronti missili intelligenti". Mosca replica(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:22:00 GMT)

Donald Trump avverte Putin in Siria : 'Tieniti pronto - i missili stanno arrivando' : ... nello stesso mare che bagna le nostre spiagge, si sta vivendo la più grave , e preoccupante, crisi tra Washington e Mosca dai tempi di quella dei missili a Cuba nel 1962, che portò il mondo sull'...

A maggio summit storico tra Donald Trump e Kim Jong-un : La pace sembra più vicina. L’amministrazione USA ha iniziato a discutere con la Corea del Nord per preparare il futuro

Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica : La Casa Bianca ha fatto sapere in un comunicato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in Sudamerica, dove avrebbe dovuto partecipare a un incontro a Lima, la capitale del Perù, e dove avrebbe dovuto visitare Bogotà, The post Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica appeared first on Il Post.

USA : FBI - blitz nell'ufficio dell'avvocato di Donald Trump Video : #USA - L'#FBI, nella giornata di lunedì, ha condotto un blitz nell'ufficio dell'avvocato Michael D. Cohen. L'avvocato Cohen è il legale del presidente Donald #Trump nonché suo fedele confidente. Sono state sequestrate diverse registrazioni e diversi documenti, inclusi i pagamenti ad una attrice a luci rosse. Il legale di Cohen, Sthepen Ryan, ha definito questa azione completamente inappropriata e non necessaria. USA: elezioni e pagamenti ...