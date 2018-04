Domani la Marcia per la Scienza in 25 città

meteoweb.eu

: Gaza, due palestinesi uccisi. Domani nuova marcia al confine con Israele [news aggiornata alle 23:31] - repubblica : Gaza, due palestinesi uccisi. Domani nuova marcia al confine con Israele [news aggiornata alle 23:31] - GemmaRomano : RT @michelegiorgio2: #Gaza I soldati israeliani hanno ucciso, all'altezza di Khan Yunis, un palestinese che si era avvicinato alle barriere… - CatelliRossella : Gaza, due palestinesi uccisi. Domani nuova marcia al confine con Israele -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Si terrà, 14 aprile 2018, laper la, la manifestazione internazionale volta difendere la ricerca dalle ingerenze della politica, è nata nel 2017 sotto forma di protesta contro le iniziative del governo Trump. L’evento coinvolgerà a livello mondiale 250contro le oltre 600 del 2017: 4 gli eventi previsti in Italia (a Firenze, Rimini, Palermo, Bologna). Lanciata lo scorso anno dall’omonima associazione di New York, l’iniziativa era nata per rispondere agli attacchi alla, soprattutto sul tema dei cambiamenti climatici, da parte dell’allora neopresidente USA. La prima edizione aveva mobilitato oltre un milione di persone. L'articololaper lain 25sembra essere il primo su Meteo Web.