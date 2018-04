DNS 1 1 1 1 PC Windows 10 come si fa

Impostare DNS Cloudflare E Velocizzare Internet Su Windows - macOS - Android - iOS : Ecco i migliori DNS da usare per navigare su Internet : prova i DNS di Cloudflare , i più veloci e sicuri del web. Come Impostare DNS Cloudflare su Windows , macOS , Android , iOS e Router Impostare DNS Cloudflare per Velocizzare Internet Cloudflare lancia un nuovo DNS pubblico che promette velocità e sicurezza Grandi novità per tutti gli utenti che ogni […]

Come cambiare DNS Windows 10 : A volte può capitare di non riuscire più ad accedere a un sito che fino al giorno prima funzionava benissimo. Esiste la possibilità che questo problema non sia dovuto alla pagina web che volete visitare, ma alle impostazioni del vostro PC. Più precisamente tutto questo può essere legato ai server DNS che vengono utilizzati dal computer per la connessione. Non sapete ancora di cosa stiamo parlando? I DNS vengono spesso citati in tantissimi ...