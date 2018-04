ilfattoquotidiano

Dj Fabo, udienza alla Corte costituzionale il 23 ottobre. Associazione Coscioni: "Il 21 in piazza per testamento bi…

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo l’invio degli atti e la costituzione della parti è stata fissata per il 23alle 9.30 l’davantiperché i giudici valutino la legittimitàdel reato di aiuto al suicidio contestato Marco Cappato, all’esponente dei Radicali e dell’Luca. Per i giudici milanesi Cappato, imputato per aver accompgnato Djin Svizzera dove ha scelto il suicidio, non ha rafforzato il proposito suicidiario e la parte della norma che punisce l’agevolazione al suicidio senza influenza sulla volontà dell’altra persona è costituzionalmente illegittima. Contro questa posizione il governo che ha scelto di difendere la legge risalente al 1930. Due, nella fattispecie, i profili di incostituzionalità, per le toghe milanesi: l’equiparazione tra aiuto e istigazione al suicidio (articolo 580 del codice penale) e la conseguente ...