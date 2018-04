Divorzio | carcere per chi non paga gli alimenti

Blastingnews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il nuovo articolo 570 bis del Codice Penale è entrato in vigore il 6 aprile 2018 ed è stato introdotto con il decreto-legge numero 21 del 2018. Gli obblighi di assistenza familiare decisi durante la sentenza dio di separazione prevedranno una multa fino a 1.032 euro e ilper il coniuge tenuto a provvedere almento del mantenimento dell’altro e dei figli. Il legislatore ha voluto ampliare l’articolo 570 del c.p., che già si applica ai coniugi regolarmente sposati e prevede pene severissime per chi si sottrae alla responsabilità genitoriale o sperpera il patrimonio di famiglia. La legge sarà allargata alle coppie separate o divorziate (ma nulla chiarifica sulle ex unioni civili), tutelando in questa maniera le numerose ex famiglie dove il coniuge economicamente più forte si rifiuta dire gli. Maggior tutela in caso dio separazione Sia gli ex ...