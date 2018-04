Divorzio - carcere per chi non paga gli alimenti : Il nuovo articolo 570 bis del Codice Penale è entrato in vigore il 6 aprile 2018 ed è stato introdotto con il decreto-legge numero 21 del 2018. Gli obblighi di assistenza familiare decisi durante la sentenza di Divorzio o di separazione prevedranno una multa fino a 1.032 euro e il carcere per il coniuge tenuto a provvedere al pagamento del mantenimento dell’altro e dei figli. Il legislatore ha voluto ampliare l’articolo 570 del c.p., che già si ...

