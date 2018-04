Divieto di fumare in auto | nuove normative contro chi fuma dentro l’automobile

correttainformazione

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il fumo nuoce gravemente alla salute non solo deltore ma anche a quella di chiunque lo circondi. Per questa ragione numerose sono lee i divieti che regolano l’uso di sigarette, talvolta anche elettroniche, in luoghi chiusi e affollati. Dal 12 gennaio 2016, con l’introduzione decreto legislativo n°6, diventato legge il 2 febbraio 2016, è vietatoanche all’interno della propriamobile considerata un luogo chiuso, anche se in movimento. Quest’articolo non è altro che l’estensione dell’articolo 51 della legge sulla tutela alla salute 3/2003 che con la sua introduzione non solo ha aggiuntorestrizioni relative al fumo, ma ha fatto si che il nostro ordinamento si conformasse alla direttiva 2014/40/ dell’Unione Europea. I divieti per itori non sono presenti soltanto sul territorio Italiano, ma ci sono paesi che si ...