Disuguaglianza sociale | Per l' OCSE l' Italia deve introdurre la patrimoniale

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nonostante in alcuni ambienti finanziari ci si ostini a guardare il bicchiere mezzo pieno, affermando che una certa ripresa economica ci sia, la verità, come ha messo recentemente in risalto l', l'organizzazione delle Nazioni Unite per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è che la recente decennale crisi economica ha colpito tutti i paesi e alcuni più di altri, anche a motivo di come sono strutturati i sistemi fiscali delle varie Nazioni europee. Ad esempio, dal rapporto appena pubblicato dall'organizzazione internazionale si evince come, almeno in, le disuguaglianze sociali siano diventate negli ultimi anni sempre più marcate con ben il 43% della ricchezza nazionale posseduto da solo il 10% della popolazione residente. Partendo da questo dato di fatto l'suggerisce l'introduzione, anche nel nostro sistema fiscale, di una tassa. Anche se, la proposta, ...