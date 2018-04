Disponibile una patch per Hunt | Showdown di Crytek

La missione Ritorsione di Overwatch è Disponibile e la festeggiamo con una marea di immagini : Tempo di tornare nel mondo di Overwatch con l'evento stagionale "Archivi" che segna un ritorno e un debutto a livello di modalità PvE: stiamo parlando rispettivamente di Rivolta e di Ritorsione.Ecco il comunicato ufficiale: ARCHIVI DI Overwatch Read more…

Windows 10 Spring Creators Update : Disponibile una nuova build Insider RTM : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti a qualunque canale (Fast, Slow o Release Preview) e avete già installato Spring Creators Update, dovreste controllare gli aggiornamento in quanto Dona Sarkar ne ha appena rilasciato uno. Ci stiamo riferendo alla build 17133.73 che corregge pochi ma importanti bug e si vocifera (anzi, si spera) che sia finalmente la versione RTM, ovvero definitiva tutti gli effetti. Changelog Corretto un errore di ...

Disponibile al download una versione del Rootless Pixel Launcher ottimizzata per Android Go : Lo sviluppatore del Rootless Pixel Launcher lancia una versione ottimizzata per Android Go del celebre Launcher di Google. Tale variante è pensata appositamente per gli smartphone con bassi quantitativi di RAM e dalle prime prove risulta essere piuttosto parsimoniosa in quanto occuperebbe circa un terzo della memoria di lavoro sfruttata dalla versione standard del Launcher. L'articolo Disponibile al download una versione del Rootless Pixel ...

CarbonROM basata su Android Oreo è Disponibile per una ventina di dispositivi : Dopo una lunga attesa il team CarbonROM annuncia la disponibilità della nuova versione basata su Android Oreo, disponibile per una ventina di dispositivi sul sito ufficiale. L'articolo CarbonROM basata su Android Oreo è disponibile per una ventina di dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Netflix - Tim Vision e Amazon Prime Video : da oggi Disponibile una grandissima novità - : ... Tim Vision , Amazon Prime , ma anche servizi di streaming TV come Sky Go , Mediaset Premium e Infinity : è ufficialmente entrato in vigore il nuovo regolamento UE sullo streaming all'estero. Da oggi ...

È già Disponibile una mod del Pixel Launcher con la nuova barra di ricerca dei Pixel 3 : La barra di ricerca "spezzata" che potrebbe debuttare sui Google Pixel 3 è già disponibile per tutti grazie a una versione modificata di Pixel Launcher. L'articolo È già disponibile una mod del Pixel Launcher con la nuova barra di ricerca dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Metal Gear Survive si aggiorna con la patch 1.04 : Disponibile una nuova modalità co-op : Tempo di aggiornamenti per Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa serie già recensito sulle nostre pagine.Come segnalano i colleghi di VG247, Metal Gear Survive si è aggiornato con la patch 1.04 che ha introdotto alcune novità interessanti.Innazitutto una nuova modalità cooperativa completa di missioni di salvataggio, molto simili a quelle della modalità per giocatore singolo. Inoltre, è stata aggiunta una missione di salvataggio a tempo ...

Google annuncia Android P : una marea di novità e già Disponibile al download : Con almeno una settimana di anticipo rispetto al previsto, Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android P. Tra le novità si segnala il supporto nativo al notch, un nuovo look per le notifiche e tantissime altre novità. L'articolo Google annuncia Android P: una marea di novità e già disponibile al download è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Overwatch : Disponibile una skin gratuita in occasione dello StarCraft Anniversary : Overwatch fa un omaggio a StarCraft. Come potremo infatti vedere, riporta Gamespot, una skin Kerrigan è ora disponibile gratuitamente per Windowmaker e può essere riscossa semplicemente accedendo al gioco in un qualsiasi momento tra oggi ed il 3 aprile.La skin conferisce al personaggio una trasformazione terrestre dandole il look del celebre personaggio di StarCraft.Questo è solo il primo di una serie di gadget promozionali che Blizzard ha in ...

Disponibile una nuova patch per PUBG su Xbox One : Bluehole Games continua a supportare la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds, che poche ore fa ha ricevuto il suo nono aggiornamento. Se siete tra coloro in ansia per la nuova mappa desertica però rimarrete delusi, infatti come riportato di Videogamer.com il nuovo aggiornamento si limita a risolvere bug e glitch ed in generale migliorare l'esperienza di gioco del famoso battle royale.Tra i fix più importanti segnaliamo il ...

H1Z1 è ora Disponibile in versione completa con una nuova modalità : 'Nel 2016, abbiamo fatto qualcosa di inaudito: abbiamo diviso un gioco di successo in due prodotti e abbiamo introdotto al mondo il primo gioco battle royale standalone. L'anno successivo abbiamo ...

Disponibile anche in Italia una spray contro l’eiaculazione precoce : Questo farmaco, chiamato Fortacin, è uno spray a base di lidocaina e prilocaina, una miscela di anestetici che spruzzata localmente riduce la sensibilità del glande bloccando l’invio degli impulsi nervosi e assicurando una latenza eiaculatoria. Diversi studi clinici internazionali hanno dimostrato l’efficacia di questo spray evidenziato quali possono essere gli eventuali effetti indesiderati. Quella della eiaculazione precoce è la più importante ...