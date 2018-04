Disponibile patch 3 5 1 per Fortnite | cosa risolve tra bug e crash

Disponibile una patch per Hunt : Showdown di Crytek : Hunt: Showdown, il nuovo titolo multiplayer di Crytek dal tocco soprannaturale, è Disponibile su Steam Early Access da febbraio. Da allora, Crytek ha lavorato a una patch per le prestazioni, al fine di offrire un'esperienza più fluida. Come segnala Dualshockers, dopo aver precedentemente introdotto i miglioramenti in un server di test, gli sviluppatori hanno ora implementato completamente questa patch per le prestazioni per tutti i ...

The Witcher 3 : finalmente Disponibile la patch per l'HDR su PS4 : Gli sviluppatori di Projekt RED hanno rilasciato la tanto attesa patch HDR per PlayStation 4 di The Witcher 3: Wild Hunt dopo numerosi ritardi.Come riporta Videogamer, l'aggiornamento è compatibile sia con PS4 che con PS4 Pro e, a parte l'applicazione dei vivaci effetti dell'High-Dynamic Range, arricchisce il celebre gioco di ruolo fantasy con miglioramenti di stabilità e ottimizzazione, correzioni di bug e "miglioramenti visivi minori". Che ne ...

Chrono Trigger : Disponibile la prima patch : Square Enix ha annunciato la prima di una serie di patch di Chrono Trigger mirate a migliorare l’aspetto e la funzionalità del gioco su STEAM, in risposta ai feedback dei fan. prima patch per Chrono Trigger La patch include: Grafica originale: Una nuova opzione permetterà ai giocatori di scegliere tra gli sprite dei personaggi e la grafica di fondo attuali in alta definizione e una nuova modalità ...

Kingdom Come : Deliverance - la patch 1.4.2 Disponibile da ora : Le missioni interessate da questo bug includono Sport of kings, Pestilence, Questions and Answers. Risolto il problema con Erik mancante nella quest The Die is Cast. Altre correzioni minori. Problemi ...

Far Cry 5 : Disponibile la prima patch per la versione PC : Far Cry 5 di Ubisoft è, senza dubbio, uno dei titoli maggiormente apprezzati dai giocatori, i recenti dati di vendita hanno rivelato l'ottima accoglienza riservata al gioco che, infrangendo ogni record, ha più che raddoppiato le vendite ottenute da Far Cry 4 nella prima settimana di disponibilità.Il titolo, oltre che su PS4 e Xbox One, è disponibile anche su PC e, proprio per questa piattaforma, è stata pubblicata la prima patch che apporta ...

La prima patch di Devil May Cry HD Collection è ora Disponibile : Devil May Cry HD Collection, la raccolta che include Devil May Cry e i sequel, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition, è stata resa disponibile dallo scorso 13 marzo su PS4, Xbox One e PC.Come probabilmente saprete, gli utenti PC abbonati al servizio Twitch Prime hanno ottenuto l'accesso al primo capitolo della Collection in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, ma furono riscontrati subito dei ...

Galaxy S6 Edge l’aggiornamento firmware con le patch sicurezza di marzo 2018 è Disponibile : Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con patch sicurezza di marzo 2018 sul suo Galaxy S6 Edge No Brand prima di Pasqua: ecco i dettagli e link download del firmware. Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ora è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna con le patch di ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento Disponibile (patch 1.12/1.11) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.12 per PC ed Xbox One e della Patch 1.11 per PS4 Risolti alcuni problemi minori fra cui quello delle porte che non apparivano in determinate condizioni. Ecco le note di rilascio L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile (Patch 1.12/1.11) proviene da I Migliori di Fifa.

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...