DIRETTA SORTEGGIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE Le semifinali | Roma - Liverpool e Bayern Monaco

LIVE Sorteggio Semifinali Champions League in DIRETTA : la Roma incrocia le dita - incubo Real Madrid : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio delle Semifinali di Champions League 2018. C’è anche una squadra italiana: si tratta della Roma, capace di eliminare il Barcellona grazie ad una rimonta entrata di diritto nella storia del calcio (3-0 dopo l’1-4 al Camp Nou). Tra le migliori quattro del Continente figurano tutte le grandi nazioni che hanno fatto la storia di questo sport: Italia, Spagna, ...

LIVE Sorteggio Semifinale Champions League in DIRETTA Streaming : guarda l’estrazione a Nyon in tempo reale : Oggi venerdì 13 aprile si svolge il Sorteggio delle semifinali della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon è calda, le quattro squadre rimaste in corsa conosceranno il loro destino e quale sarà il prossimo avversario che dovranno affrontare sulla strada che porterà alla Finale di Kiev. Sarà un’estrazione totalmente libera, tutte le formazioni possono affrontarsi tra di loro senza alcun vincolo e sarà sempre il Sorteggio a ...

LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA : orario d’inizio e possibili avversarie della Roma in semifinale. Come seguirlo in tempo reale : Oggi venerdì 13 aprile si svolge il Sorteggio delle semifinali della Champions League 2018: sarà l’urna di Nyon a svelare quali saranno le due partite che spalancano le porte sulla Finale di Kiev. Alle ore 13.00 i riflettori saranno puntati nel quartiere generale della FIFA dove le quattro squadre rimaste in corsa conosceranno il proprio destino e sapranno quale sarà la prossima avversaria da affrontare nelle sfide di andata (24-25 aprile) ...

Champions - in DIRETTA su Canale 20 e Premium Sport il sorteggio : Champions, in diretta su Canale 20 e Premium Sport il sorteggio Venerdì 13 aprile 2018 dalle ore 12.30, Canale 20 e Premium Sport HD trasmetteranno in diretta dal quartiere generale UEFA di Nyon, in Svizzera, i sorteggi validi per le semifinali della “Champions League 2017/18″. Oltre che su Premium Sport HD e Canale 20, i […]