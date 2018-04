«Dietland» | la nuova vita e il nuovo look di Alicia Florrick

vanityfair

(Di venerdì 13 aprile 2018) Capelli rossi, tacchi a spillo e aria da snob. Julianna Margulies torna in Tv nella serie, al suo primo ruolo dopo quello di, la protagonista di The Good Wife. Dimenticatevi la buona avvocatessa sempre all’ombra del marito, qua l’attrice americana ricorda piuttosto la Miranda Priestley de Il Diavolo veste Prada. LEGGI ANCHELe nuove vite in Tv di Patrick Dempsey e Sandra Oh Nelshow, targato Amc e disponibile in Italia dal 5 giugno su Amazon Prime Video, Margulies è Kitty Montgomery, la potente redattrice della rivista di moda più ambita di New York. Le cose cambieranno quando verrà presa di mira da un’organizzazione terrorista femminile. LEGGI ANCHE«The Good Fight»: guardate lo spin-off di «The Good Wife», infatti, tratta dall’omonimo romanzo best-seller di Sarai Walker, racconta l’industria dei cosmetici e ...