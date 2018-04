Dieta mima-digiuno e dieta low fodmap per l’intestino irritabile | cosa c’è di vero

meteoweb.eu

: RICETTE E DOSI PRECISE DELLA DIETA CHE MIMA IL DIGIUNO: OLTRE 40 RICETTE PER 5 GIORNI'';'' - aziendabiologic : RICETTE E DOSI PRECISE DELLA DIETA CHE MIMA IL DIGIUNO: OLTRE 40 RICETTE PER 5 GIORNI'';'' - aziendabiologic : RICETTE E DOSI PRECISE PER LA DIETA CHE MIMA IL DIGIUNO: Oltre 40 Ricette per 5 Giorni di dieta che mima il digiuno… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Oltre 700 professionisti della nutrizione hanno partecipato al congresso NitriMi 2018 per scoprire tutte le novità in ambito alimentazione e benessere. Trai i ‘temi caldi’ trattati dagli esperti che l’approfondimento di alcune diete, con consigli e rischi.: I RISCHI DEL FAI-DA-TE Studi già effettuati hanno reso evidente come tale regime sia effettivamente in grado di diminuire la pressione arteriosa, la glicemia a, il peso corporeo e l’ormone IGFI, tutti fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative. Tuttavia, perché la restrizione calorica svolga i suoi benefici senza effetti collaterali, è necessario che avvenga senza malnutrizione: una condizione difficile e forse impossibile da raggiungere per i non addetti ai lavori in nutrizione. DIETE LOWPERSono i carboidrati a stimolare più frequentemente la ...