Di Maio : “Se ci lasciano fuori si fanno male” : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Il timore più grande è quello di restare fuori dai giochi. In altre parole, che il centrodestra tiri fuori dal cilindro un nome in grado di convincere i dem a mettere in piedi un governissimo. “Ma in tal caso, si fanno male da soli”. Ieri Luigi Di Maio, dopo le consultazioni, ha riunito i direttivi M5S di Camera e Senato. Insieme si è ragionato della situazione, mettendo sul tavolo tutti gli scenari ...