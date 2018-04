Di Maio | “Se ci lasciano fuori si fanno male”

Salvini : “Se il voto degli italiani conta spetta a noi governare - ma dialoghiamo con Di Maio” : Dopo il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, Matteo Salvini ribadisce che "se il voto degli italiani conta" è il centrodestra a dover governare, pur sottolineando che in questi giorni proseguirà il dialogo con Luigi Di Maio. E se non si dovesse trovare un accordo, "meglio tornare ad ascoltare gli italiani".Continua a leggere

Consultazioni - Di Maio : “Serve un governo di cambiamento - da noi nessun veto” : Il leader M5s Di Maio al Quirinale nel secondo giorno di Consultazioni del capo dello Stato per la formazione del nuovo governo ha detto che “Serve un contratto per il cambiamento”. Prima di lui, il Pd aveva ribadito un ruolo d’opposizione, mentre per Fi Berlusconi aveva chiesto un “governo per le urgenze” a guida Salvini, dicendo no a “pauperism...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

Tajani a Di Maio : “Senza Berlusconi non si fa il Governo” : Il Presidente del Parlamento europea ridimensiona i 5 Stelle precisando che non sono loro i vincitori delle elezioni politiche. Antonio

Salvini : “Settimana prossima incontro Di Maio - ma se dice ‘Forza Italia fuori’ lo saluto” : Salvini: “Settimana prossima incontro Di Maio, ma se dice ‘Forza Italia fuori’ lo saluto” Il leader della Lega si augura poi di avere un esecutivo al più presto: “Siamo a fine marzo, spero che entroun mese qualcuno possa giurare al Quirinale”. Continua a leggere

Strappo di Salvini : “Se Di Maio dice io o nessuno allora non se ne fa niente” : Matteo Salvini non è intenzionato ad accettare l’ipotedi di Di Maio premier a tutti i costi, come vorrebbero i grillini. Lo chiarisce durante la registrazione di Porta a Porta. «Se Di Maio dice “o io premier o niente” non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicen...

M5S - LUIGI DI Maio : “SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Mattarella - “serve senso responsabilità”/ Appello partiti : M5s - siamo pronti. Pd - “tocca a Salvini e Di Maio” : Mattarella, Appello ai partiti per un senso di rinnovata responsabilità: il discorso alle forze politiche, M5s "noi siamo pronti". Pd, "ora tocca a Di Maio e Salvini". Tutti gli scenari(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Mattarella : “Serve responsabilità” / Lotti dopo appello : “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?” : Mattarella: “Ora responsabilità, prima il Paese”. appello alle forze politiche. Lotti: “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?”. Le ultime notizie sul discorso(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Di Maio tratta ancora : “Serve l’incarico pieno non finirò come Bersani” : «Non un mandato esplorativo, ma l’incarico pieno». Luigi Di Maio ha ben presente il precedente di cinque anni fa, quando a parti invertite era il Pd ad aver bisogno dei voti del M5S per far partire un governo. «Noi non faremo la fine di Pierluigi Bersani - ragionano nello staff del candidato premier - che è stato bruciato con il mandato esplorativo...

Di Maio : “Senza M5s - la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra” : Di Maio: “Senza M5s, la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra” Dal palco di Pomigliano d’Arco il leader M5s sfida gli avversari: : “O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un governo con M5s”. Continua a leggere L'articolo Di Maio: “Senza M5s, la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra” proviene da NewsGo.

Elezioni 2018/ Renzi - “se perdo non mi dimetto” : Minniti - “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio : Elezioni 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Minniti, "io premier? Ipotesi irreale". Scontro Berlusconi e Di Maio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Renzi : “se il Pd perde resto segretario - no al Governo con Lega o Di Maio” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Emiliano : “Se Di Maio avrà l’incarico Pd lo sostenga” : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – ‘Se il Pd non dovesse essere il primo partito e l’incarico dovesse essere dato al Movimento 5 Stelle (perché ad altre ipotesi non voglio neanche pensare), siccome sarà un governo di emergenza perché nessuno avrà la maggioranza assoluta, bisognerà far in modo che il gruppo parlamentare che riceverà l’incarico poi possa formare un governo. Lo dico in modo ancora più chiaro: se il Presidente ...