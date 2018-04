Di Maio | Salvini e Berlusconi diventano I bari di Caravaggio in un murales

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Un quadro con tanto di cornice, in stile caravaggesco col titolo 'I', che ritrae Luigi Di, Matteoe Silvioin abiti d'epoca, intenti a giocare a carte, e con accanto la firma 'Sirante' e tanto di cartellino in stile museale con il titolo e la descrizione. E' la nuova opera di 'street art' apparsa questa mattina su un muro di via dè Lucchesi, di fronte alla sede dell'Agenzia ANSA, a due passi dal palazzo del Quirinale dove il presidente Mattarella è impegnato in questi giorni nel secondo giro di consultazioni in vista della formazione del nuovo governo.L'opera, corredata da una larga cornice dorata in polistirolo attaccata al muro, è accompagnata dal cartellino in semplice carta bianca, anch'esso incollato al muro di fianco a destra, con la data "2018", la tecnica utilizzata, "stampa grafica su carta" e la descrizione: "Sirante prende ...