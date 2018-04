Di Maio ha puntato tutto sulla rottura del centrodestra : Luigi Di Maio tiene il punto e torna a pronunciare un netto 'no' a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. Convinto, secondo quanto si apprende in ambienti autorevoli M5s, che "il centrodestra unito non reggerà nemmeno tre giorni". Quindi, la "linea è quella di aspettare", pur nella consapevolezza che non si può perdere altro tempo anche a causa dell'aggravarsi della crisi in ...