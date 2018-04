Di Maio davanti a un caffè con il giudice Aitala | ex consigliere di Pietro Grasso sugli

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Saletta riservata di un bar di fronte il palazzo dei gruppi di Montecitorio. Seduto a un tavolino, nascosto da un separé, c'è Luigi Dibeve che beve un caffè dopo pranzo con Rosariodella Corte penale internazionale, giàper gli Affari internazionali dell'ex presidente del Senato. Un colloquio durato circa tre quarti d'ora che capita il giorno dopo le consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione del nuovo governo. Ma soprattutto l'incontro non passa inosservato poiché sono queste le ore decisive della crisi in Siria e Sergio Mattarella ha spinto tutti partiti a trovare presto una soluzione in ottica esecutivo, "a uscire dallo stallo", perché lo richiede la delicatezza del momento, tra crisi internazionale e scadenze europee.Proprio ieri l'aspirante premier ha illustrato la posizione del ...