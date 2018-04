Di lui non si hanno notizie da giovedì | si cerca un giovane professionista leccese

Berlusconi contro Di Maio - "Non può dirmi lui cosa fare"/ Video - scintille FI-M5S. Salvini : "Basta o si vota" : Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Sonia Lorenzini - ora è ufficiale : dopo la fine della storia con Emanuele Mauti - ha un nuovo fidanzato. E anche lui l’abbiamo conosciuto a Uomini e Donne. Questa sì che è una notizia bomba (ma non per l’ex) : Sembrava amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti e invece è finita prima di quanto i fan immaginassero. Lei tronista, lui corteggiatore si sono ovviamente incontrati, quindi innamorati, nello studio di Uomini e Donne. La notizia della rottura è arrivata a dicembre scorso dopo una marea di voci. A distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio e confermato i rumor. Il primo è stato Emanuele, che attraverso il suo ...

Berlusconi contro Di Maio : "Non sta a lui dirmi cosa fare" : 'Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori'. Silvio Berlusconi non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste del M5S che insiste ...

Berlusconi : 'Il mio ruolo non lo decide Di Maio - lui non conosce la democrazia' : "Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori". Lo afferma il leader di Forza Italia , Silvio Berlusconi , aggiungendo: "Io ho il dovere ...

Meloni : «Silvio si è innervosito perché non parlava lui» Video Salvini : «L’intesa? Un’altra» Guarda il video|Le immagini : La leader di Fratelli d’Italia: «Fino a ieri sarebbe stato impossibile anche immaginare che qualcuno parlasse al posto suo»

Meloni : "Berlusconi nervoso se non parlalui" Ma FI replica : "Solo preoccupato" : ... smentise la deputata forzista Elvira Savino , ' Invece è molto preoccupato per la situazione politica nazionale ed internazionale e vuole scongiurare che si crei un governo inadeguato, inesperto, ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

lui non si trova e la casa finisce all’asta - aprono la porta e scoprono il corpo mummificato : L'uomo non si vedeva da mesi e tutti pensavano fosse altrove e che avesse abbandonato l’immobile: durante la verifica la macabra scoperta.Continua a leggere

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio, nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...

Silvio Berlusconi - l'attacco feroce a luigi Di Maio : 'Non ha nemmeno l'abc della democrazia' : E' stata una vera e propria frustata al Movimento 5 Stelle , quella tirata dalla delegazione del centrodestra dopo le consultazioni al Colle da Mattarella. Prima Matteo Salvini ha ribadito che il ...

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi - finita per Romina?/ lui non le ha perdonato di averlo lasciato “due volte” : Loredana Lecciso spiega perchè è finita con Al Bano Carrisi: Romina Power c'entra non compare anche l'ombra della gelosia mentre lui non ha digerito di essere stato lasciato due volte.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:08:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il caos nel parterre : "Vicino a lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Amici 2018 - Heather Parisi ’scatena’ anche la figlia contro Biondo : «Perché hai detto che mi piaceva? lui non sa cantare» – Video : Heather Parisi Heather Parisi ha dichiarato di non aver mai ricevuto un trattamento simile a quello che i professori di Amici 2018 riservano agli allievi in gara al Serale. Verrebbe da chiederle, ora, se ha mai incontrato nella sua carriera una ‘commissaria’ che insieme alla figlia ridesse di lei. Già, perché alla cantante e ballerina di Cicale l’amico amatissimo (dal pubblico) Biondo proprio non va giù. E se in puntata ha ...