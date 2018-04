Di Benedetto a ruota libera su Francesco Monte | ' Ho conosciuto il papà Angelo'

Blastingnews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sembra proprio che la relazione d’amore tra #paola die #stia diventando sempre più importante. I due si sono conosciuti all’interno del reality L’#Isola dei Famosi dove entrambi hanno partecipato nel ruolo di naufraghi. Un momento perfetto per incontrarsi: entrambi infatti hanno da poco chiuso delle storie molto importanti. Lui con Cecilia Rodriguez, che l’ha lasciato dopo averIgnazio Moser nella casa del Grande Fratello Vip; lei con Matteo Gentili, che molto probabilmente partecipera' alla nuova edizione del Grande Fratello che comincera' martedì 17 aprile. Ma andiamo a scoprire le ultime novita' sulla coppia formata dae Paola Di. Paola Disull'ex Matteo Gentili: 'Spero non parli di me al Grande Fratello' L’ex naufraga Paola Diha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Spy dove ha ...