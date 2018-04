Di Battista | Salvini sembra Dudù | non può staccarsi da Berlusconi

M5s - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...

Elezioni : Di Battista - su Berlusconi e mafia - sinistra e Salvini muti : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “La sedicente sinistra dove sta? Perché non hanno fatto loro quel che abbiamo fatto noi ieri ad Arcore? E Salvini cosa dice? Parla di legalità, ma poi va a braccetto con chi ha pagato la mafia!”. Così su Facebook Alessandro Di Battista commenta l’evento di ieri ad Arcore, quando in piazza ha letto passaggi della sentenza di condanna in via definitiva a Marcello Dell’Utri, nella quale è ...

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

"Salvini e Di Battista fanno show sulla pelle degli operai - per loro la politica è farsi selfie davanti alle aziende in crisi" : "Quando Salvini è andato all'Ideal Standard e ha detto romperò le palle a Calenda non mi ha mai chiamato. Sono cose inaccettabili, io non mi sono candidato per mettere a rischio le vertenze industriali. Mi manda fuori di melone l'atteggiamento di Salvini che va solo a farsi i selfie e parla senza depositare interrogazioni, credo che sia un metro di giudizio della sua persona politica". Così Carlo Calenda, ministro dello ...