: “Salvini al Colle sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate… - fattoquotidiano : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate… - HuffPostItalia : Alessandro Di Battista: 'Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù' - LorenzoChidini : RT @fattoquotidiano: “Salvini al Colle sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate… https… -

Il governo M5S-Lega sarebbe "la soluzione per rispondere al risultato elettorale" ed esprimere una maggioranza di governo "seria". "Purtroppo, ancora ieri,con Berlusconiva, il suo cagnolino. Per qualcosa che non conosciamo, forse fideiussioni passate", afferma. "In nessun Paese al mondo uno come Berlusconi avrebbe ancora questo potere" e aggiunge che "Renzi e Berlusconi sono la stessa cosa". Si augura che non si torni al voto: "Il M5S non lo teme, ma con questa legge è complicato".(Di venerdì 13 aprile 2018)