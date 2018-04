Di Battista | “Salvini al Colle sembrava Dudù Spero che abbia coraggio di staccarsi da

ilfattoquotidiano

: Alessandro Di Battista: 'Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù' - HuffPostItalia : Alessandro Di Battista: 'Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù' - fattoquotidiano : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate… - Ulissevietato01 : RT @Virus1979C: Di Battista la tocca piano:'Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù'. L'ex deputato M5S a Perugia: '… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Salvini ieri“. Alessandro Di, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate dentro il Movimento, torna a parlare delle trattative per il governo. E, a margine di un incontro al Festival del giornalismo di Perugia, commenta il discorso tenuto dalla coalizione di centrodestra al termine del secondo giro di consultazioni al: “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo Paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del berlusconismo.che Salviniildida Berlusconi, ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. Si parla di fideiussioni, di quattrini dati alla Lega…”. Il Capo politico M5s Luigi Di Maio ha sempre detto di essere aperto al dialogo con Lega e Pd, ma di non essere disponibile a un confronto con l’ex ...