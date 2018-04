Di Battista attacca né Berlusconi né Forza Italia Salvini vicino a

De Luca jr sotto inchiesta - Di Battista attacca : 'Pd indecente' : 'Mi viene da vomitare. Come sempre la camorra e la politica corrotta uccidono i cittadini'. Così Alessandro Di Battista oggi a Larino, a proposito dell' inchiesta della Procura di Napoli sui rifiuti in Campania. Di Battista è arrivato in tarda ...

Di Battista attacca la Boschi : L'Alto Adige non è una discarica di politici : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente". Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista commentando la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano. L'esponente del M5S, in comizio a Merano, ha continuato: "politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché ...