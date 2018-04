Design | dodici finalisti italiani ai Land Rover Born Awards 2018

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Oltre 6mila progetti presentati, di cui 1.500. Questi i numeri dell’edizionedeiche, dopo il successo dello scorso anno, ha registrato una partecipazione ancor più numerosa dier affermati ed emergenti per le sei categorie previste: architettura, tecnologia, arredo d’interni, moda, sport e mobilità. ‘Peerless’, ovvero ‘Senza Pari’, il tema per il quale ier dovevano dimostrare di saper coniugare estetica e funzionalità, presentando progetti capaci di distinguersi per la loro unicità, combinando i valori dell’eccellenza, dele delle competenze nelle varie professioni. I 12scelti dalla giuria di esperti del mondo del lusso e del, sono: Architettura: Cino Zucchi Architetti e MoDus; Tecnologia: Noah Guitars e Habits; Arredo ...