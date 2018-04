Debito Napoli - le associazioni insorgono : 'No a Forza Nuova in piazza' : È quanto la Forza politica di estrema destra annuncia sul proprio profilo di Facebook. ' Forza Nuova - si sottolinea - dunque sarà in piazza con i cittadini domattina alle 10,30 in piazza Trieste e ...

Pd : 'Sabato in piazza per dire la verità sul Debito del Comune di Napoli' : 'Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 10:30, il partito democratico metropolitano di Napoli sarà in piazza insieme ad oltre 40 associazioni e liberi cittadini per un presidio di verità e legalità'. ...

Napoli - Sarri : “In Debito con i tifosi - resterò solo se potrò dare 101%” : Napoli, Sarri: “In debito con i tifosi, resterò solo se potrò dare 101%” “Stiamo abituando noi e i tifosi a imprese straordinarie”: lo ha detto Maurizio Sarri che ha ricevuto il premio Maestrelli a Montecatini Terme. “Mi sento in debito coi tifosi del Napoli per il loro affetto. Qui tutti stiamo dando il 101% e […]

Napoli - Comune salvato dal rischio dissesto : il governo pagherà il 77% del Debito per la ricostruzione post sisma ’81 : Il Comune di Napoli allontana da sé lo spettro del dissesto finanziario grazie al salvataggio del governo Gentiloni. Nell’incontro di Roma si è trovato l’accordo tra l’esecutivo e l’amministrazione guidata da Luigi De Magistris per la ripartizione del debito che ha tenuto bloccate le casse comunali a causa di un pignoramento di circa 97 milioni di euro. Si tratta del debito da 89 milioni di euro (oltre gli interessi) contratto con il Cr8, ...

Il governo salva il Comune di Napoli : accordo sul Debito - allo Stato il 77% : La fumata è bianca, mancano davvero solo le firme: «Una questione tecnica che sarà risolta tra oggi e l'inizio della prossima settimana. La cosa fondamentale è che...

Napoli - il Comune vicino al crac a causa del Debito per la ricostruzione post sisma ’81. La salvezza nelle mani del governo : Il futuro di Napoli nelle mani del governo. C’è poco tempo per evitare il dissesto. A rendere disastrosa una situazione già complicata è stata una sentenza pronunciata il 7 marzo dalle Sezione Unite della Corte dei conti, che hanno respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro una delibera della magistratura contabile campana che contestava all’ente di aver sforato nel 2016 il Patto di Stabilità. Questo perché non ...

Bilancio del Comune di Napoli : rischio dissesto per un Debito degli anni 80 : Arriva un durissimo colpo per il Bilancio del Comune di Napoli. Ed è un colpo che arriva da lontano, addirittura dagli anni Ottanta. Infatti la Corte dei conti a sezioni Riunite ha deciso di condannare l'amministrazione partenopea al pagamento di 114 milioni di euro. Tale è l'importo del debito nei confronti di due consorzi di ricostruzione edilizia dopo il terremoto dell'Irpinia nell'80, che sono concreti ma non figurano nel Bilancio del ...

Napoli si ribella al Debito : La prospettiva di medio termine è sviluppare progettualità politica con tutti gli enti locali e tutte le popolazioni che pagano sulla propria pelle le folli pretese che derivano dall'economia del ...