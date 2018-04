De Laurentiis sta con Agnelli | Var in Europa non voluta dai poteri forti

Malagò : «Lo stadio San Paolo? Se fossi in De Laurentiis lo comprerei» : Il commissario straordinario della Serie A ha però aggiunto: «bisogna capire il prezzo e cosa mi si consente di fare dentro al San Paolo» L'articolo Malagò: «Lo stadio San Paolo? Se fossi in De Laurentiis lo comprerei» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sarri e le accuse di sessismo - parla la giornalista : “mi sono sentita offesa” - poi il precedente con De Laurentiis : Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri è finito nella bufera per una frase pronunciata ad una giornalista dopo la gara di campionato contro l’Inter: “Sei un donna e pure carina, per questo non ti mando a fare in culo”. Adesso Titti Improta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha deciso di uscire allo scoperto: “non pensavo che si sarebbe ‘acceso’ così – ha detto Titti, figlia dell’ex ...

Napoli - l'annuncio di De Laurentiis : 'Allan ha firmato : resta fino al 2023' : Napoli - Per restare grandi, oltre che comprare, bisogna cercare di mantenere in squadra i migliori. Questo il Napoli lo sa e così - come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis - ha allungato ...

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

Napoli - a Benevento contestato De Laurentiis : 'ADL buffone' : I tifosi del Napoli, seppur vincenti, protestano: contro De Laurentiis. Durante il match contro il Benevento, tanti sono stati i cori contro la proprietà, contro il patron. Nel secondo tempo è apparso ...

De Laurentiis - ancora stoccate alla Juventus : “la famiglia Agnelli ‘pesa’ - ecco come hanno avuto lo Stadium” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ci ha abituati a non avere peli sulla lingua ed anche in queste ultime sue dichiarazioni il patron partenopeo lo ha dimostrato. Parlando alla Gazzetta dello sport, De Laurentiis ha toccato l’argomento fatturati tanto caro al suo tecnico Sarri: “Oggi il Napoli fattura un terzo della Juve, – ha dichiarato – ma i nostri conti sono migliori dei loro. La Juventus però appartiene ...