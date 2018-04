De Laurentiis | ' Sarri può rescindere' E si allea con Agnelli contro Collina

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Mai annunciato l'addio di Sarri» : Napoli - Il Napoli pubblica un'importante notizia su Twitter. "Edoardo De Laurentiis - si legge sul social dei partenopei - smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non ...

Sarri via dal Napoli / L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio - ma De Laurentiis... : Sarri via dal Napoli, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 GMT)

De Laurentiis - mi auguro cammino con Sarri prosegua : ”Sarri da poco milita nella Serie A ed il Napoli lo ha stimolato a mettersi in gioco sempre di più e mi auguro che lo si possa fare ancora insieme. Con Sarri c’è un contratto che lo lega a noi per lungo tempo. C’è una clausola rescissoria: certo che se qualcuno affrontasse questo problema legalmente è ineccepibile e dovremmo farci da parte”. Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine ...

Napoli : slitta l'incontro tra Sarri e De Laurentiis : Quell'accordo tanto sperato, dunque, non c'è stato ancora secondo la Gazzetta dello Sport . Il presidente vorrebbe togliere dal contratto la clausola di 8 milioni che permetterebbe all'allenatore di ...

Napoli - De Laurentiis in città : possibile incontro con Sarri : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è arrivato ieri sera a Napoli Aurelio De Laurentiis . Per motivi di lavoro, quello cinematografico, ma potrebbe essere anche la giornata di un incontro con Maurizio Sarri . A Castel Volturno, ...

Il rinnovo di Sarri a un bivio : previsto incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri e il rinnovo: questo è il momento giusto. La sosta di campionato è iniziata piuttosto bene per il Comandante del Napoli, che ha ritirato il premio Maestrelli e ricevuto l’ennesima consacrazione nazionale. “Dobbiamo cercare di vincere ogni partita senza pensarci – ha detto Sarri – non dobbiamo pensare allo scudetto ma a dare […] L'articolo Il rinnovo di Sarri a un bivio: previsto incontro con De ...

Sarri e le accuse di sessismo - parla la giornalista : “mi sono sentita offesa” - poi il precedente con De Laurentiis : Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri è finito nella bufera per una frase pronunciata ad una giornalista dopo la gara di campionato contro l’Inter: “Sei un donna e pure carina, per questo non ti mando a fare in culo”. Adesso Titti Improta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha deciso di uscire allo scoperto: “non pensavo che si sarebbe ‘acceso’ così – ha detto Titti, figlia dell’ex ...

Napoli : Sarri prepara la sfida con l'Inter. De Laurentiis progetta il ritiro estivo : Maurizio Sarri ha messo l'Inter nel mirino. Ieri seduta specifica per i difensori al mattino e per centrocampisti ed attaccanti. Anche oggi si lavorerà sui dettagli, quelli che il tecnico azzurro sta ...

Napoli - rinnovo Sarri : ecco quando ci sarà l'incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri ancora a Napoli . Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto del proprio tecnico e, come scrive il Corriere dello Sport , la un incontro tra le parti ci sarà a fine mese, quando il campionato si fermerà.

Napoli : De Laurentiis non molla Sarri : La corsa scudetto del Napoli prosegue, ma il destino di Sarri è già deciso. Secondo il Corriere dello Sport , il presidente De Laurentiis non intende abbandonare l'allenatore, creatore del progetto partenopeo.

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

Napoli - Sarri non fa drammi per l’eliminazione ma lancia una frecciata a De Laurentiis! : Al termine della sfida vinta con il Lipsia, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, per commentare il successo che però non è bastato per la qualificazione. Non è mancata una frecciata a De Laurentiis: “Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un ...

Napoli - duro sfogo di Sarri contro la squadra e messaggio indiretto a De Laurentiis! : Il Napoli è quasi fuori dall’Europa League. Nell’andata dei sedicesimi di finale i partenopei hanno perso 3-1 al San Paolo contro il Lipsia compromettendo la qualificazione. Al termine del match, Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Non si può prendere un gol così al 93’ coi due difensori centrali nell’area avversaria e col ritorno ancora da giocare. Quello che ...