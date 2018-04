Davide Grasso | il giornalista che ha combattuto l’Isis | ‘A volte è strano sopravvivere’

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Asopravvivere”. La mano tiene una tazzina di caffè. Lo sguardo è altrove. Lui invece è di fronte a me. A breve narrerà della sua esperienza, riportata nel libro Hevalen. Perché sono andato a combattere l’Isis in Siria (edizioni Alegre), davanti agli studenti del liceo classico di Ferrara. Perper sette lunghi mesi è statosopravvivere. Oggi ne parla con parole asettiche. Alcune cose le può dire. Come il suo nome di battaglia, Tiresh Gabar. Altre no. Non mi sento nemmeno in diritto di chiedere. Soffro una condizione di soggezione. Vorrei avere il coraggio che lui ha dimostrato. Non si tratta di invidia. Manca l’elemento soggettivo di qualsiasi volontà di protagonismo. È piuttosto un esame di realtà. E la mia realtà contempla come armi in questo momento una penna e una carta. La sua lo vedeva imbracciare un Kalashnikov e mettersi in cintura un ...