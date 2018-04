Danni provocati dai lupi | animali fino alle spiagge

Ogm - Confagricoltura : 20 anni di divieti hanno generato import. Troppi Danni provocati al made in Italy. - : La prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo del mais, condotta da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di Pisa , pubblicata da Scientific Reports, , è giunta alla conclusione che il mais Ogm non è rischioso per la salute umana. "Come ...