Dal 21 aprile torna il Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto

Canale5 e Tg5 : ecco i nuovi loghi - in onda Dal 16 aprile : Nuovo logo Canale 5 Cambi d’abito a Canale 5. La rete ammiraglia del gruppo Mediaset si prepara ad un restyling grafico che riguarderà il logo del canale e quello del Tg5. Ad anticipare l’imminente rifacimento, che scatterà da lunedì 16 aprile, è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online il nuovo logo del notiziario diretto da Clemente Mimun. Nuovo Logo TG5 La grafica rinnovata è apparsa sull’app del ...

Garda Trentino * La cultura Outdoor di Adventure Awards Days invade Arco : Programma fittissimo di eventi Dal 20 al 22 aprile - : L'assessore allo sport del Comune di Arco, Maria Luisa Tavernini, ha aggiunto: "Vivere l'emozione dell'Outdoor si può anche ascoltando le esperienze altrui, valorizzando lo storytelling, è un bel ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : venerdì 13 aprile. Super Pellegrini nei 100 dorso! Ceccon fuori Dalla finale dei 200 dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

Fiat 500 'Collezione' : la serie esclusiva debutta Dal 14 aprile : ... il trasporto che nutriamo nei suoi confronti ci porta quasi ad impersonarla, attribuendole le sembianze di una vera e propria star del mondo dello spettacolo. Ma se la piccola utilitaria viene ...

Pneumatici invernali - Dal 16 aprile via al cambio gomme : Il primo tepore primaverile (seppur con qualche pioggia) ha già fatto capolino in tutta la penisola. E con esso arriva l'appuntamento con il cambio gomme. Il 16 aprile, infatti, scade il termine di legge che impone - sulle strade e autostrade che lo prevedono con apposite ordinanze - l'obbligo di adeguate le dotazioni con Pneumatici invernali o catene a bordo. Calma, però, non fatevi prendere dal panico e aspettate a correre dal ...

Anticipazioni Il Segreto Dal 16 al 21 aprile : Francisca medita vendetta : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca medita vendetta su Julieta Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana Donna Francisca promette a Prudencio che darà la possibilità a Julieta di vivere in una delle sue proprietà. Ma durante la notte incarica Mauricio di distruggerla. Il giovane Ortega porta il giorno dopo la […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 16 al 21 aprile: Francisca medita vendetta ...

Bari - corteo di San Nicola : Dal 19 aprile via ai casting per figuranti e acrobati : ... le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo. Posso inoltre anticipare la preziosa collaborazione ...

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto Dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...

Una Vita anticipazioni Dal 16 al 21 Aprile 2018 : Fabiana scopre Cayetana : Anticipazione Una Vita prossima settimana: Fabiana scopre l’inganno di Cayetana Nel corso delle prossime puntate di Una Vita ci saranno grandi risvolti per la trama della soap opera spagnola. Fabiana inizia ad avere alcuni dubbi sulla momentanea perdita di ragione di sua figlia Cayetana. La dolce domestica si avvicina pian piano alla verità. La donna […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 Aprile 2018: Fabiana scopre ...

Audio e testo di Will we be strangers di Elisa - nuovo singolo Dal 13 aprile per il ritorno all’inglese : Will we be strangers di Elisa è il nuovo singolo dal 13 aprile con il quale l'artista di Monfalcone è tornata all'inglese. Con la produzione di Big Fish, il brano avrà presto un suo video ufficiale nel quale Elisa si trasforma in un improbabile Steve McQueen con due Mustang lanciate alla massima velocità Il brano ha visto la luce l'8 aprile scorso in occasione della prima data dell'Elisa European Tour, con il quale ha ufficializzato la ...

Incidente straDale/ Milano - camion si ribalta dopo schianto : un ferito - traffico in tilt (13 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 aprile 2018. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto: un ferito, traffico in tilt.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 13 aprile 2018 | In diretta Dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 13 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 13 aprile 2018 09:57.

Quarto Grado 13 aprile in diretta Dalla fiaccolata per Pamela Mastropietro : ... i familiari della ragazza con, in prima linea, la madre Alessandra Verni si uniranno ad associazioni, politici e gente comune: insieme chiedono giustizia per l'atroce delitto, un episodio di cronaca ...

Cos’è TiDal Premium per l’Happy Friday Vodafone del 13 aprile - come funziona l’attivazione : Cos'è Tidal Premium, il regalo Happy Friday Vodafone di questo venerdì 13 aprile? Gli amanti della musica a 360 gradi quest'oggi possono ritenersi soddisfatti del dono fornito dall'operatore rosso: la piattaforma un po' meno noto rispetto a Spotify e di proprietà del noto cantante Jay-Z compagno di Beyoncé, consente l'accesso ad una libreria musicale di ben 56 milioni di brani ma i suoi punti di forza sono anche altri. Se vogliamo specificare ...