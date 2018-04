Da qui a un anno Anticipazioni | Serena Rossi torna su Real Time tra lacrime e risate 13

Milan - il primo anno di Yonghong Li/ “Torneremo grandi e vincenti” - e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti : Milan, il primo anno di Yonghong Li: “Torneremo grandi e vincenti”, e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti. Le parole del presidente e dell’amministratore delegato rossoneri(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:32:00 GMT)

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Foggia - perquisita l’Università per truffa fondi ricerca/ Indagato Rettore Ricci : “hanno interrotto le lauree” : Università di Foggia, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, Ricci: "interrotte lauree, non bello"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:55:00 GMT)

Primo Maggio - a Taranto anche Emma Marrone - Noemi - Irene Grandi. “Sindacati benvenuti - ma qui non si fanno vedere” : Emma Marrone, Brunori Sas, Levante, Noemi, Irene Grandi, Teresa De Sio, Colapesce, Piotta, Modena City Ramblers, Lacuna Coil, Meganoidi. Sono solo alcuni dei nomi annunciati oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione di #unoMaggioTaranto 2018. Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, hanno presentato la quinta edizione del concertone di Taranto, di cui Il Fatto Quotidiano è ...

Calcio : Grillo - invidio tifosi Roma che hanno trovato equilibrio vita : Roma, 11 apr. , AdnKronos, 'Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene veramente un senso di invidia, perchè avete trovato il senso di equilibrio della vostra vita'. Lo sottolinea Beppe ...

Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani stanno insieme?/ Chi è l'immobiliarista milanese che l'ha conquistata : Nuovo amore per Maddalena Corvaglia? Sembra che Alessandro Viani sia l'uomo che le abbia permesso di dimenticare il marito Stef Burns, ecco le ultime novità dal gossip(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:53:00 GMT)

Navi senza equipaggio - cacceranno i sottomarini/ Ecco Sea Hunter : 23 milioni di dollari - sarà autosufficiente : Navi senza equipaggio, norvegese il primo armatore: Ecco Sea Hunter, sostenuta dal governo. sarà controllata dal personale di terra e "i costi saranno ridotti"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Al via STEM in the City. qui un viaggio fra le figure femminili che hanno cambiato la storia in Italia - : Dopo essere scampata alle leggi razziali, ha dedicato tutta la vita alla scienza. Nome non meno importante è quello di Maria Montessori , educatrice, pedagogista, scienziata, medico. Il suo metodo è ...

Amici - Gigi Garretta : da Saranno Famosi al quiz digital di Rai2 : Dal 9 aprile sulla pagina Facebook e sull’account Instagram di Rai2 arriva TECHESAI, un quiz trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 19.45 alle 20.30 esclusivamente sui social e su RaiPlay. Al timone una coppia inedita: Gigi Garretta, istrionico conduttore radiofonico e personaggio televisivo e Mariasilvia Malvone, speaker radiofonica, conduttrice e volto social di Rai2. Gigi Garretta, il primo studente di Maria De Filippi Era il 2001 e Gigi ...

Simona Ventura : “Mi hanno messo i bastoni tra le ruote per non farmi lavorare - ma ora sono qui” : “C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare, non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui, pronta a ripartire a testa bassa”. E’ una Simona Ventura che ha voglia di sfogarsi, quella che si racconta a Oggi alla vigilia del suo debutto ad Amici, talent di Canale5 nel quale SuperSimo sarà membro ...

Come hanno letto i quotidiani il primo giro di consultazioni al quirinale : Il quale fa notare, tra una riga e l'altra, che i tempi sono cambiati, e che una legge proporzionale richiede ed impone la mediazione della politica. Nessuno può fare da solo, nessun partito è un'...

Da qui a un anno/ Anticipazioni seconda puntata : la sfida di Serena Rossi è stata vinta! (6 aprile) : Da qui a un anno Anticipazioni seconda puntata del 6 aprile: la sfida di Serena Rossi e Real Time è stata vinta! Il programma ha già conquistato il pubblico con le sue storie.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Serena Rossi/ Sarà Mia Martini in un film : periodo d'oro per l'attrice (Da qui a un anno) : Serena Rossi torna con la seconda puntata del programma di Real Time "Da qui a un anno" prima di vestire i panni di Mia Martini in un film per la televisione.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:04:00 GMT)