Crotone Confiscati 150mila euro a due usurai

Beni per 150.000sono statidalla Guardia di finanza dia due condannati per usura. Si tratta di un avvocato, E. B., 46 anni, dal 2010 al 2015 assessore presso il Comune di Rocca di Neto, e di un imprenditore, R. B., 71 anni, emigrato in Germania. Il primo è stato condannato a un anno di reclusione e il secondo a due anni, con l'accusa di aver prestato somme con tassi superiori al 135 per cento d'interesse. Sette le vittime identificate nel corso dell'indagine. La confisca, disposta dal Tribunale di, ha riguardato due terreni agricoli, una unità immobiliare adibita a studio legale e tre rapporti finanziari.