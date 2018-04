Cristina Scabbia altezza | peso e foto fisico del cantante

L’indecisa Cristina Scabbia duetta con Marco Priotti in Radioactive all’ultima Blind Audition (video) : Cristina Scabbia duetta con Marco Priotti e conclude così la fase delle Blind Audition di The Voice of Italy 2018. Dopo una lunga carrellata di voci che non hanno convinto la leader dei Lacuna Coil, è stato Marco Priotti, 31 anni da Torino, a porre fine all'indecisione della giurata. Rimasta l'unica in giuria a dover completare il suo team e a non riuscire a trovare la voce giusta, in grado di convincerla a girarsi, la Scabbia ha ascoltato e ...

Video di Asja Cresci con Bang Bang nel team di Cristina Scabbia alle Blind Auditions : Asja Cresci con Bang Bang nel team di Cristina Scabbia a The Voice of Italy 2018. Ha 18 anni e viene da Piombino, si è appassionata alla musica sin da piccola: è una passione che le ha trasmesso sua madre. alle Blind Auditions di The Voice è tra gli ultimi nove concorrenti che accedono ai team dei quattro giudici. Presenta Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj e Ariana Grande. Conquista il "sì" di Cristina Scabbia, l'unica dei ...

The Voice - Cristina Scabbia : «Una chitarra distorta non è rumore» : Con le blind audition in chiusura, la musica, suonata e pensata talent e coach assieme, sta per prendersi finalmente l’intera scena di The Voice of Italy. Questo anche nelle parole che si possono scambiare con i nuovi giudici, che ormai hanno spezzato il ghiaccio con il palco del talent Rai. Tra loro, Cristina Scabbia è quella che più meritava questo primo approfondimento: la voce dei Lacuna Coil, nell’anno in cui la band celebra due ...

THE VOICE OF ITALY 2018 / Ultime Blind Audition : diretta - Team di Cristina Scabbia il più forte? (12 aprile) : The VOICE Of ITALY 2018, diretta 12 aprile: prendono il via le Ultime Blind Audiotion con la formazione dei quattro Team di J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Ultima blind audition per The Voice del 12 aprile : Cristina Scabbia - Renga - Al Bano e J-Ax chiudono i Team : The Voice del 12 aprile apre le porte all'Ultima blind audition, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. I quattro coach sono quindi chiamati a completare la loro squadra, con 12 talenti ciascuna, così da portarli alla fase dei knock out, in onda il 19 e 26 aprile. Sarà quindi questa l'Ultima possibilità per salire sul palco, anche se le possibilità di entrare a far parte dei vari Team è abbastanza risicata. Sono infatti 9 i posti ...

Chi è Cristina Scabbia? Biografia - età e vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Chi è Cristina Scabbia? Se lo chiedono tutti: è una coach di The Voice 5, ma non tutti sanno bene chi sia, nonostante la cantante dei Lacuna Coil sia molto conosciuta nell'ambiente. A quale ambiente ci riferiamo? Al mondo metal/rock, che in Italia non è seguito come all'estero, tuttavia il pubblico del talent show di Rai Due si pone molte domande ora sulla cantante. In questo speciale vi parleremo di Biografia e vita privata di Cristina Scabbia, ...

The Voice of Italy 2018/ Blind Auditions - team e diretta : Francesco Renga - scintille con Cristina Scabbia? : The Voice of Italy 2018, Blind Auditions diretta 5 aprile: Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga si sfidano per scegliere i nuovi componenti dei rispettivi team. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:00:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 / Pagelle e video : ascolti stabili - Cristina Scabbia sempre al top : Le Pagelle della seconda puntata di The Voice of Italy 2018. I team prendono forma, J-Ax gongola e Francesco Renga incontra dopo tanti anni Antonello. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:18:00 GMT)

«The Voice 2018» : lunga vita a Cristina Scabbia : Cristina Scabbia ha preso (quasi) tutto. Ragazze, ragazzi, talenti all’apparenza estranei al metal. Li ha convinti, con la lusinga di un anello a forma di teschio. Poi, li ha attratti a sé, aggiudicandosi nel computo delle voci le seconde Audition di The Voice of Italy. Il successo non è stato grandioso. La Scabbia s’è fermata un passo avanti a J-Ax, uguagliando l’Al Bano filo-pugliese nella fase di ...

Standing ovation per Antonio Marino : dopo X Factor la rivincita con Cristina Scabbia (video) : Standing ovation per Antonio Marino. Il cantante napoletano convince il pubblico di The Voice of Italy 2018 e i quattro giudici che si girano per lui nel corso della Blind Audition. Albano e Cristina Scabbia sono i primi coach a girarsi, seguiti da J-Ax e Renga. Antonio Marino ha una voce pazzesca e dai giudici viene classificato come particolarmente "sexy". Sulla sua pelle ci sono i tentativi nella prima edizione di X Factor Italia (2009) e ...

The Voice of Italy 2018/ Blind Auditions - team e diretta : Cristina Scabbia conquista i social (29 marzo) : The Voice of Italy 2018, Blind Auditions diretta 29 marzo: Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga si sfidano per scegliere nuovi componenti dei propri team.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Anticipazioni di The Voice of Italy del 29 marzo : J-Ax - Renga - Al Bano e Cristina Scabbia a caccia di altri talenti : Le Anticipazioni di The Voice of Italy del 29 marzo ci introducono direttamente nel panorama della seconda Blind. I nuovi giudici, impersonati dai J-Ax, Cristina Scabbia, Al Bano e Francesco Renga sono quindi chiamati ad arricchire le loro squadre con altri talenti, dopo la prima tornata nella quale hanno dato avvio alla nuova edizione del programma. A guidare l'intera armata è Costantino Della Gherardesca, nuovo volto in conduzione di The ...