positanonews

: COTARELLA BASTA SCIAMANI AL VINITALY - positanonews : COTARELLA BASTA SCIAMANI AL VINITALY - positanonews : COTARELLA BASTA SCIAMANI AL VINITALY tra le #news -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ma si deve avere ben chiaro che la distinzione è fra scienza e no scienza, tra risultati e non risultati. Non sono stati glia determinare il successo del vino italiano, ma i professionisti, ...