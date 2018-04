Cosa successe lo scorso giugno in piazza San Carlo a Torino

agi

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo nove mesi l'inchiesta sugli incidenti avvenuti inSanil 3è arrivata a una svolta. La Procura ha, infatti, individuato i presunti responsabili che quella sera scatenarono il panico tra la folla, spruzzando spray al peperoncino nel tentativo di derubare i tifosi, provocando oltre 1500 feriti, fra cui alcuni molto gravi, e la morte della 38 enne Erika Pioletti (La Stampa). "È stata un'inchiesta eseguita in tempi molto veloci, nonostante qualche quotidiano abbia detto il contrario", ha sottolineato il procuratore capo Armando Spataro, che ha coordinato le indagini affidate ai pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Spataro, con a fianco il questore Francesco Messina, ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sui due filoni di indagine. Oltre a quello inerente le cause che scatenarono il panico, gli inquirenti ...