Cosa ci piace questa settimana | le righe multicolor

Silvio Di Fabio - : "Con le mie capacità mi piacerebbe fare qualCosa di utile per gli altri" : ... mi sono avvicinato al mondo dell'economia conseguendo una seconda laurea in Economia Aziendale e successivamente una laurea specialistica in Economia e Commercio. Inoltre, durante il secondo anno ...

“Tutta una farsa” : Cristina Ich e Luca Favilla - Cosa si è scoperto. Ballando con le stelle - lo scoop (enorme) che ribalta tutto. No - il retroscena non piacerà ai fan - ma soprattutto a Milly Carlucci : Appena cominciato, Ballando con le stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in ...

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate - il matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la Cosa non piacerà a tutti : Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i ...

Cosa ci piace questa settimana : i pois : Il cinturino sportivo Cinturino Nike Sport Loop , Apple Watch Nike+ Perfetto per chi vuole essere alla moda anche quando fa sport.

Seggiolini per bambini - inchiesta choc : Cosa emerge da un’approfondita indagine di Report. Il programma tv svela Cosa si nasconde dietro i test di sicurezza. I risultati non vi piaceranno : Ancora una volta è la trasmissione “Report” a puntare i riflettori su una tematica molto delicata: i Seggiolini per bambini sono tutti uguali? Quali dovremmo scegliere? cosa rischiano i figli in auto in caso di incidente? S’intitola “Bebè a bordo” l’inchiesta che questa sera alle 21.15 apre la nuova stagione di Report su RaiTre. La giornalista Lucina Paternesi affronterà il tema della sicurezza dei ...

"Questa Cosa esteticamente non mi piace". Ivan Zazzaroni non dà voto alla coppia maschile - scoppia la polemica a Ballando con le Stelle : Esplode la polemica - anche social e anche dal movimento gay - per la decisione di ieri sera del giurato Ivan Zazzaroni di non votare nel corso di 'Ballando con le Stelle' l'esibizione della coppia al maschile composta dal costumista senese Giovanni Ciacci e da Raimondo Todaro, quest'ultimo in qualità di maestro e componente da anni dello staff del talent condotto da Milly Carlucci. "Quella di Zazzaroni ieri sera a 'Ballando con le ...

“Altro che Barbara Palombelli!”. Chi condurrà il Gf Nip. La signora di Forum ha parlato ed è stata categorica : niente Grande Fratello per lei. Al suo posto? Un nome che farà piacere a molti - mentre altri inorridiranno. Già - perché la nuova conduttrice o la odi o la ami - ma una Cosa è certa : con lei il reality farà il botto : Negli ultimi tempi si è fatto ancora un gran vociare su chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality più famoso d’Italia tornerà in tv dopo una pausa, sulla scia del successo ottenuto dal suo parente ricco: il Vip. Sulla conduzione erano state fatte molte ipotesi. Da Belen a Nadia Toffa a Ilary Blasi, per arrivare al nome insolito di Barbara Palombelli che al momento sembrava quello più accreditato. Agli ...

Picchiò il carabiniere a Piacenza - dal carcere scrive : “Ho fatto la Cosa giusta” : Il portale di informazione anarchica e antagonista InfoAut pubblica le parole di Lorenzo Canti, detenuto per resistenza a pubblico ufficiale: "Abbiamo vinto, ora però spero di non perdere il lavoro". Il 23enne è in carcere insieme ad un altro ragazzo per aver pestato il brigadiere Luca Belvedere lo scorso 10 febbraio.Continua a leggere

Picchiò il carabiniere a Piacenza - dal carcere scrive : “Ho fatto la Cosa giusta” : Picchiò il carabiniere a Piacenza, dal carcere scrive: “Ho fatto la cosa giusta” Il 23enne modenese Lorenzo Canti a un sito di “informazione anarchica”: “Abbiamo vinto tutti noi, non abbiamo permesso i comizi fascisti. Spero di non perdere il lavoro” Continua a leggere L'articolo Picchiò il carabiniere a Piacenza, dal carcere scrive: “Ho fatto la cosa giusta” proviene da NewsGo.

Picchiò il carabiniere a Piacenza - dal carcere scrive : "Ho fatto la Cosa giusta" : Il 23enne modenese Lorenzo Canti a un sito di "informazione anarchica": "Abbiamo vinto tutti noi, non abbiamo permesso i comizi fascisti. Spero di non perdere il lavoro"

“Mamma bis!”. Altro che crisi per la bellissima attrice. I pettegolezzi sono sempre in moto ma per lei - tra le più ammirate in Italia - c’è una splendida notizia e la Cosa forse non farà molto piacere al celebre ex : “Ora sì che sono finalmente felice e risolta” : Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: è incinta. E per avvalorare la tesi pubblica una foto della bellissima attrice a spasso con il compagno con un pancino sospetto. La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che ritrovata la pace del cuore aveva già messo al mondo uno splendido bebè e lo ha chiamto Jacques. E quindi si tratterebbe della seconda gravidanza per l’attrice Miryam Catania che dopo il turbolento matrimonio con ...

“Ci dispiace - il suo telefono è bloccato per 80 anni”. L’incubo di ognuno - in epoca social : torna a casa - accende l’iPhone e fa un’assurda scoperta. Il motivo? Cosa le era successo (e come evitarlo) : Viviamo in un’epoca, inutile negarlo, in cui il telefonino è diventato un elemento sempre più imprescindibile delle nostre vite. Un modo per restare costantemente in contatto con le persone alle quali vogliamo bene, un mezzo per rimanere connessi con il resto del mondo, informarci e dire la nostra. Ma anche un prezioso strumento di lavoro senza il quale alcune professioni non potrebbero nemmeno più esistere. Immaginate allora il ...

“Orgasmo dell’uretra”. L’unico modo per il massimo piacere di una donna è questo. Altro che clitoride e punto G - ecco Cosa la porta “su un altro pianeta”. Vuoi vederla “fuori di sé”? Fallo così e basta : Parliamo di orgasmo. Anzi, parliamo di orgasmo femminile. Una questione delicata per molti uomini che ancora non hanno capito come far impazzire di piacere la propria donna. Iniziamo con il ribadire un concetto che dovrebbe essere ormai assodato: le donne non sono tutte uguali e ognuna raggiunge l’orgasmo in modo diverso. Per esempio ci sono donne che raggiungono l’orgasmo se viene stimolato il loro clitoride e donne che invece raggiungono il ...

Cosa ci piace questa settimana : l'ora del tè : Ad esempio nel centro di Roma, a due passi da una delle scalinate più famose del mondo, quella di Trinità dei Monti, esiste un cuore profondamente inglese: la sala da tè Babingtons . Qui signore di ...