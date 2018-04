Corsa al lavoro fisso in Regione Liguria 2 300 domande presentate per 8 posti

Regione - i cambi in Corsa di Fontana : Trasporti alla Lega - Lavoro a Sardone. Giallo sulla scelta di Lara Magoni : Manca qualcosa più delle ultime limature. Per chiudere la nuova giunta regionale s'attende che Forza Italia definisca la composizione della sua parte di squadra. Il presidente Attilio Fontana conta di ...

Maltempo e neve - Anas : uomini e messi al lavoro dalla notte sCorsa - la situazione sulle strade : lavoro senza sosta per uomini e mezzi Anas, impegnati dalla notte scorsa per fronteggiare l’ondata di gelo e neve, e per garantire la transitabilità in piena sicurezza, con mezzi spargisale e spazzaneve, su tutta la rete stradale e autostradale di competenza con un monitoraggio costante della viabilità dalla Sala situazioni di Roma e dalle sale operative dislocate sull’intero territorio nazionale. Nel Lazio nelle prossime ore i mezzi ...