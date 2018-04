Corea del Nord ha il sostegno di Russia e Cina per le trattative tra Trump e Kim

Tenaris indietreggia : dazi USA contro Corea del Sud meno pesanti del previsto : Teleborsa, - Pressione su Tenaris, che a Piazza Affari perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%. Secondo indiscrezioni a scatenare le vendite sul titolo dell'azienda che produce tubi in acciaio, ...

I media svelano possibile apertura dell'ambasciata USA in Corea del Nord - : Il 27 aprile è in programma vertice inter-Coreano tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, e poi a maggio, si prevede l'incontro di Kim Jong-un con Donald Trump. "...

Hockey ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Corea del Sud. Fatali gli ultimi tre minuti : Finisce con una beffa il big match della terza giornata dei Mondiali di Prima Divisione 2018 per l’Italia di Hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre sono state battute per 3-2 dalla Corea del Sud non senza rimpianti. La partita è stata impostata su un ritmo molto alto dalle asiatiche, con l’Italia costretta ad adeguarsi. La Corea ha preso d’assedio la porta azzurra (7-1 le conclusioni nel primo tempo), passando al 12′ ...

Corea del Nord - si allenta la morsa di ferro sulla popolazione : "Barlume di speranza" : L'inaspettata liberazione di una donna della Corea del Nord che ci si attendeva fosse condannata a vita in un campo di prigionia politica, offre un raro barlume di speranza che le autorità dello stato...

Corea del Sud : Seul si prepara al duro impatto economico della disputa commerciale tra Usa e Cina : Seul, 10 apr 05:46 - , Agenzia Nova, - Le ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina avranno effetti gravissimi sull'economia della Corea del Sud, dipendente dall'export. Stando... , Git,

Cina - nuove restrizioni all'export verso la Corea del Nord : Teleborsa, - La Cina ordina nuove restrizioni commerciali nei confronti della Corea del Nord. In osservanza alla risoluzione ONU numero 2375, il Ministero del Commercio cinese ha imposto vincoli all'...

La Corea del Nord pronta a discutere della denuclearizzazione : Durante il vertice tra Kim Jong-un e il presidente USA Donald Trump, la Corea del Nord avrebbe confermato agli Stati Uniti per la prima volta di essere pronta a discutere della denuclearizzazione della penisola: lo ha rivelato un funzionario americano citato dal Wall Street Journal. Pyongyang ha avrebbe indicato che il processo deve avanzare in modo sincronizzato con concessioni diplomatiche ed economiche da parte statunitense. L'articolo La ...

Corea del Nord - la Cina vieta l'export di 32 beni a 'doppio uso' : La Cina ha annunciato il divieto di export verso la Corea del Nord di 32 beni caratterizzati dal "doppio uso" , civile e militare, ndr, , come equipaggiamenti, software e tecnologie varie. Alcuni ...

Curling - Mondiali 2018 : Svezia-Canada - che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono : Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di Curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015). I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del ...

Corea del Sud - 24 anni di cella all'ex presidente per corruzione : Oltre dieci mesi di processo e infine la sentenza: l'ex presidente destituita della Corea del Sud, Park Geun-hye, è stata condannata a 24 anni di carcere e 18 milioni di dollari di multa , quasi 15 ...

Il prigioniero Coreano : le due Coree spiegate da un pescatore - uno del popolo : La variabile di questa epoca è, appunto, Kim Jong-un, il cosiddetto signore della guerra, con la sua politica, i suoi azzardi, il suo modo di gestire il potere e il popolo. Sappiamo. , guarda la ...

Corea del Sud - le cose da sapere sulla condanna alla ex Presidente : ... rivelò che l'ufficio della presidenza aveva spinto alcune grandi aziende a donare quasi 80 milioni di dollari alla Mir Foundation , un ong nata da poco per promuovere la cultura Coreana nel mondo. ...