Consultazioni | una partita di poker con le carte truccate

Consultazioni - quella al Quirinale è una partita di poker con le carte truccate : Quali conclusioni – seppure provvisorie – si possono trarre alla chiusura del cerimoniale che prevede gli incontri tra le forze politiche emerse dal voto del 4 marzo e il presidente Mattarella? Il rito secondo cui ci si informa di cose largamente già note a tutti i partecipanti, protagonisti e comprimari. In questa partita di poker con le carte truccate il dato più evidente è che nessuno dei quattro giocatori è in grado di proporre ...

Molinari : 'È una situazione di stallo - un altro giro di Consultazioni inutile' : Il direttore de La Stampa Maurizio Molinari interviene a Sky Tg24 e commenta il secondo giro di consultazioni da Mattarella.

Consultazioni - Paolo Becchi : 'Siamo in mano a una escort e al Trio Lescano' : Mente la nuova escort della politica italiana - che sia un uomo poco importa, seguiamo per una volta la teoria del gender - aspetta col sorriso lascivo sul labbra e le gambe già aperte per darla, e ...

Consultazioni - per me c’è una sola certezza : né Di Maio né Salvini saranno premier : Dal momento che la Terza Repubblica nella quale il voto del 4 marzo ci ha portato sembra essere terribilmente simile alla Prima Repubblica, quella che Pietro Scoppola efficacemente chiamò “Repubblica dei partiti”, mi pare utile osservare come i leader di questi nuovi partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in particolare, non siano proprio all’altezza del loro compito di tessitori di compromessi utili. Chi ha almeno una ...

Consultazioni - Sergio Mattarella ha una sola condizione : niente voto anticipato : La 'pausa di riflessione' concessa molto volentieri dal Quirinale dopo il primo fallimentare giro di Consultazioni pare aver consegnato una sola certezza: non si andrà al voto anticipato. Sebbene di ...

Direttori a confronto al tempo delle Consultazioni. Travaglio invoca una "bonifica" - Mentana scommette : "La Rai resterà com'è" : E se la "bonifica" rimpiazzasse la "rottamazione"? Evocata da Marco Travaglio nei giorni del potenziale governo 5 Stelle-Lega, la ricetta per il giornalismo post 4 marzo si profila come un nuovo mantra avvolto da opportunità e minacce. L'occasione è l'incontro organizzato da Micromega per l'uscita del numero speciale "E' la stampa, bellezza" alla sala Umberto di Roma, due passi da Palazzo Chigi. Uno scettico Paolo Flores D'Arcais a ...

Consultazioni - allearsi non conviene a nessuno. Ecco una possibile exit strategy : di Vittorio Esposito Nonostante l’opinione mainstream continui a spingere per un governo M5S-Lega, avallandolo continuamente come unica soluzione possibile, in realtà non c’è nessuna probabilità che queste due forze si alleino tra loro. Il motivo è perché esiste un accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma non per il governo: è piuttosto una strategia di fuga, una exit strategy pianificata per uscire insieme da questa blitzkrieg ...

Consultazioni - Mattarella 'Nessuna intesa - serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori'. E il centrodestra si divide : ROMA - 'A oggi non si registra nessuna possibilità per formare il nuovo governo'. Il presidente Mattarella poco dopo le 17,30 chiude così la due giorni di Consultazioni al Quirinale con i partiti ...

Consultazioni - Mattarella 'Finora nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: "Rimanete sintonizzati" Ora è in corso il colloquio con i 5Stelle. Verso le 18 sapremo le decisioni di Mattarella sul governo. ...

Consultazioni - Mattarella 'Finora nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: 'Rimanete sintonizzati' Qui #Quirinale , rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro ...

Mattarella : “Finora nessuna intesa - nuovo giro di Consultazioni la prossima settimana” : Ad oggi l’intesa non c’è. Nessuno dispone da solo della maggioranza necessaria a far nascere e sostenere un governo. Questo è il risultato delle urne e questo è il quadro certificato dalle consultazioni, dopo settimane di interviste e dichiarazioni. Sergio Mattarella certifica lo stallo e chiude il primo giro di consultazioni al Quirinale ufficiali...

Consultazioni - Martina : 'Il Pd è all'opposizione - nessuna ipotesi diversa' : 'L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino', perciò il Pd ' con coerenza, responsabilità e serietà' eserciterà l''attività istituzionale di ...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni - Pd : per noi non esiste nessuna ipotesi di governo : La delegazione dem invita la potenziale maggioranza emersa dal voto ad assumersi la responsabilità di avanzare proposte praticabili - "L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ...