Consultazioni | Travaglio | “M5s con Forza Italia? Inaccettabile per elettori 5 Stelle”

(Di venerdì 13 aprile 2018) “I 5 Stelle sono stati crocifissi dai loroper aver dato un voto tecnico-istituzionale in una equa spartizione delle presidenze delle Camere a una turbo-berlusconiana come la Casellati. Immaginate che gli capiterebbe in casa se dovessero guidare o appoggiare un governo in cui ci fossero altri ministri come la Casellati”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, esprime perplessità sulla tesi del giornalista Paolo Mieli, secondo cui è più vicino un governo M5s- Lega con benedizione dell’ex Cavaliere. E aggiunge: “Berlusconi ha chiaramente fatto intendere che vuole un governo di centrodestra, appoggiato dal Pd, perché ha messo in guardia gli astanti e i telespettatori da quelli che non conoscono la democrazia, che, secondo lui, sono i 5 Stelle. Salvini vorrebbe che i 5 Stelle accettassero di entrare in un governo nel ...