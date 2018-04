Consultazioni | quella al Quirinale è una partita di poker con le carte truccate

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) Quali conclusioni – seppure provvisorie – si possono trarre alla chiusura del cerimoniale che prevede gli incontri tra le forze politiche emerse dal voto del 4 marzo e il presidente Mattarella? Il rito secondo cui ci si informa di cose largamente già note a tutti i partecipanti, protagonisti e comprimari. In questadicon leil dato più evidente è che nessuno dei quattro giocatori è in grado di proporre una strategia credibile; mentre ognuno persegue un proprio obiettivo ben diverso da quanto dichiarato (dare un governo all’Italia, all’altezza del drammatico declino in atto). Al giocatore “che non capisce troppo” Luigi Di Maio, intento a riciclare l’ormai stucchevole canovaccio d’immagine (onestà, taumaturgia pentastellare e tutto il restante del repertorio), sfugge il non trascurabile particolare che i percorsi intrapresi dai suoi auspicati ...