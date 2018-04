Consultazioni | oggi si chiude | al Colle le alte cariche dello Stato

Consultazioni - si chiude il secondo giro : oggi incontri con Napolitano - Fico e Casellati. Segui la diretta : Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano , è arrivato al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, primo dei tre colloqui che concluderanno il secondo ciclo di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Alle 11.15 e alle 12 sono attesi i presidenti della Camera, Roberto Fico , e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine, come già accaduto una settimana fa, Mattarella potrebbe ...

Le Consultazioni di oggi sono andate a vuoto : Salvini e il centrodestra hanno proposto al M5S di governare insieme, Di Maio ha ribadito che non vuole stare con Berlusconi