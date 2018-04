Consultazioni | Mattarella ha fissato le nuove date | si inizierà dai partiti

Mattarella : “Nessun progresso dalle Consultazioni. Serve con urgenza governo con pieni poteri” : «Dall’andamento delle consultazioni di questi giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo» ha ...

Consultazioni chiuse - Mattarella : confronto tra partiti non ha fatto progressi : Nulla di fatto. «Il confronto tra i partiti non ha fatto progressi», ha detto Mattarella al termine del secondo giro di Consultazioni sottolineando l'urgenza e la necessità di...

Consultazioni - Napolitano : 'Mattarella ha compito difficile e urgente' : "Come rappresentanti istituzionali siamo tutti accanto al presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni. Il suo è un compito estremamente difficile". Lo ha detto il presidente emerito della ...

Consultazioni - Napolitano : “Compito di Mattarella difficile e urgente. Solidali con lui” : “Parlo per me, ma sono convinto che esprimo un sentimento comune anche ai presidenti di Camera e Senato: siamo tutti accanto al Presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni ed è un compito, come potete immaginare, estremamente difficile, complesso e presenta una sua innegabile urgenza. Per il Presidente è un momento delicato e siamo pienamente Solidali con lui”. Lo ha affermato il Presidente emerito della Repubblica, ...

Consultazioni. Salvini - basta liti FI-M5S o si torna al voto. Pressing Mattarella ai partiti : Oggi secondo giorno del secondo giro di consultazioni al Quirinale, stavolta con i vertici istituzionali: prima il presidente emerito Napolitano, poi i presidenti di Camera e Senato, Casellati e Fico. Le battute non concordate di Berlusconi alla fine dei colloqui di ieri, contro i Cinquestelle, hanno acuito le tensioni e allontanato una soluzione

