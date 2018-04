Consultazioni concluse | a breve le dichiarazioni di Mattarella - Live

Consultazioni concluse. Di Maio : "Noi con Lega o Pd per un governo di cambiamento" : Ore 17:35 - Cosa succede adesso dunque? I partiti avranno qualche giorno di tempo per trovare un accordo, poi, la prossima settimana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proseguirà a nuove Consultazioni per vedere se è maturata un'intesa tra le forze politiche che porti alla formazione di un governo sostenuto da una maggioranza. In questi giorni si guarderà soprattutto alle possibili alleanze del Movimento 5 Stelle con la Lega o ...