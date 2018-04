Consultazioni bis | Di Battista M5s | “Berlusconi? Ieri parlava e Salvini muoveva la

Pressing di Mattarella nell'ultimo giorno di Consultazioni bis al Quirinale - oggi i vertici istituzionali : Alle 10,30 salirà il presidente emerito Napolitano. Poi il presidente della Camera Fico e alle 11,15 la sua omologa al Senato Scassellati. Tre opzioni percorribili: 1, pre incarico a Giorgetti; 2, ...

Consultazioni bis - Di Maio cambia stile e sceglie l’auto : al Colle al volante della sua utilitaria : Per la sua seconda volta al Quirinale Luigi Di Maio ha cambiato stile. E se la settimana scorsa era arrivato nella studio del presidente Mattarella dopo una lunga passeggiata a piedi, questa volta il leader del M5s ha assunto le vesti inedite di “autista”: si è messo alla guida della sua utilitaria e ha accompagnato la delegazione M5s al Colle L'articolo Consultazioni bis, Di Maio cambia stile e sceglie l’auto: al Colle al ...

Consultazioni bis - Salvini : “Non vado in Parlamento a cercare numeri a caso” : “Escludo di andare in Parlamento a cercare i voti a caso, nel segreto dell”urna”. A rivendicarlo è Matteo Salvini, dopo aver lasciato a piedi il Colle per il secondo giro di Consultazioni da Mattarella. Per Salvini serve “un governo chiaro che dice chiaramente chi c’è, d’accordo con i punti di programma ribaditi, dallo stop alla Fornero all’abbassamento delle tasse”. “Ma – ha anche ...

Consultazioni bis - Di Maio : “Salvini? Non lo capisco. Dica che vuole governissimo o voto - di cui non abbiamo paura” : “E’ chiaro che la coalizione di centrodestra è tuttora divisa, perché mentre il leader della Lega apriva al M5S, con una battutaccia nei nostri confronti Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stesse sperando in questo momento nel Pd“. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni. “Con la Lega è inutile dire che c’è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere ...

Consultazioni bis - Salvini : “Abbiamo chiesto l’incarico? No”. Meloni : “Sì - per il leader della Lega” : Contraddizioni in casa centrodestra, dopo le Consultazioni al Colle. Intercettati dai cronisti, Salvini e Meloni forniscono due versioni differenti. O meglio, opposte. “Abbiamo chiesto l’incarico? No”, taglia corto il leader della Lega. Al contrario, Meloni conferma la richiesta dell’incarico e aggiunge: “Pensiamo a Giorgetti come personalità? No, veramente lo abbiamo chiesto per Salvini“. L'articolo ...

Consultazioni bis - Salvini : “Basta tattiche. Pronti a formare governo forte con premier indicato dalla Lega” : “Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega”. Lo dice Matteo Salvini, parlando al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe disattesa. ...

Consultazioni bis - la prima volta di Berlusconi da gregario. E al Quirinale fa di tutto per uscire dall’ombra di Salvini : Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica cose. Insomma, fa di tutto per rubare la scena al leader leghista (che per l’occasione è stato obbligato ad allacciarsi la giacca, proprio come vuole il credo Berlusconiano in tema di eleganza). La clip che raccoglie il meglio della sua mimica nella breve conferenza stampa al Colle è già un cult. L'articolo Consultazioni Bis, ...

Consultazioni bis - scontro Forza Italia-M5S : 'Mai con Berlusconi' : È ancora braccio di ferro tra Forza Italia e Movimento 5 stelle. A poche ore dalle nuove Consultazioni al Colle, dove il centrodestra si presenterà in un'unica delegazione, Forza Italia torna a ...

Consultazioni bis - il Pd non cambia linea. Martina : “Basta tatticismi. Chi ha vinto dica cosa vuole fare” : “Per noi occorre che le forze che hanno prevalso il 4 marzo smettano il tira e molla visto fin qui, con tattiche, tatticismi e personalismi e con la grande incertezza che stanno generando”. Lo ha detto Maurizio Martina, al termine delle Consultazioni al Quirinale con la delegazione Pd. Il Pd ha ribadito l’impegno a “lavorare su alcune questioni prioritarie, fondamentali per il Paese, lo abbiamo ribadito oggi con grande ...

Consultazioni bis - Leu : “Mai fiducia a un governo dove ci sia la Lega. Ipotesi esecutivo del presidente? Non esiste” : Al Quirinale sono iniziate le Consultazioni bis dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel tentativo di risolvere lo stallo sulla formazione del governo. Per LeU si sono presentati al Colle l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, con la senatrice Loredana De Petris e il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. “Siamo disponibili a un confronto, ma non con il centrodestra”, ha ribadito la capogruppo del Misto al Senato. ...

Consultazioni bis al Quirinale Video : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo', ha rilevatro ancora Grasso. 'Riteniamo improrogabile un cambio di fase, un ...

Consultazioni bis - Lorenzin (Cp) : “Noi all’opposizione”. Lupi (Nci) : “Errore dividere centrodestra con veti” : Civica popolare non voterebbe la fiducia a un governo di centrodestra. “Noi siamo all’opposizione. Ma vediamo con grande preoccupazione la situazione in Siria e credo che anche il posizionamento dell’Italia nello scacchiere internazionale richieda chiarimenti da parte di chi oggi si candida a guidare il Paese”, conclude Beatrice Lorenzin. “Siamo stati eletti nel centrodestra. Abbiamo espresso a Mattarella la necessità assolta ...

Consultazioni bis - Grasso (LeU) : “Siria impone accelerazione. Non aspettare le regionali” : “La situazione in Siria rende necessaria un’accelerazione per trovare una soluzione alla crisi di governo, non bisogna certamente attendere le Consultazioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all’interno e all’esterno delle coalizioni”. Lo ha detto, al termine dell’incontro con Sergio Mattarella, il leader di LeU, Pietro Grasso, spiegando che attende una relazione sulla situazione siriana da parte del ...