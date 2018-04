Consultazioni | al Colle le alte cariche Napolitano | Mattarella ha compito difficile

Consultazioni - oggi si chiude : al Colle le alte cariche dello Stato : Si conclude stamani con le alte cariche istituzionali il secondo giro di Consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formazione del nuovo governo. Al Quirinale sono attesi alle ...

Consultazioni - Berlusconi porta al Colle la Champions : “ho tifato Roma e Juve” : Anche il calcio, con la ‘remuntada’ della Roma sui blaugrana, ha tenuto banco durante il secondo round di Consultazioni al Colle per la formazione del nuovo governo. Raccontano che sia stato Silvio Berlusconi, seduto a fianco del capo dello Stato Sergio Mattarella, a rompere il ghiaccio nello Studio alla Vetrata con una battuta sui big match di Roma e Juve ai quarti di Champions. Ho fatto il tifo per la Roma e la Juve, perchè volevo ...

Consultazioni bis - Di Maio cambia stile e sceglie l’auto : al Colle al volante della sua utilitaria : Per la sua seconda volta al Quirinale Luigi Di Maio ha cambiato stile. E se la settimana scorsa era arrivato nella studio del presidente Mattarella dopo una lunga passeggiata a piedi, questa volta il leader del M5s ha assunto le vesti inedite di “autista”: si è messo alla guida della sua utilitaria e ha accompagnato la delegazione M5s al Colle L'articolo Consultazioni bis, Di Maio cambia stile e sceglie l’auto: al Colle al ...

Governo - via al secondo giro di Consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli : Governo, via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s Continua a leggere

Consultazioni al Colle - asse M5s-Lega-Fi alla Camera sugli incarichi in Commissione speciale : Inizia il secondo giro di Consultazioni: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le forze parlamentari per trovare una maggioranza in grado di dare la fiducia a un nuovo governo. Nel pomeriggio dalle 16.30 in poi incontrerà Pd, la colazione del centrodestra e alle 18.30 il Movimento 5 Stelle. M5s intanto ha nominato il comitato p...

Consultazioni – la diretta. Secondo giro di colloqui al Colle : prima i partiti - poi i presidenti delle Camere : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale. A partire dalle 10 Sergio Mattarella inizierà i colloqui con i rappresentanti dei partiti politici per valutare se sono state registrare evoluzioni in vista della formazione dell’esecutivo. Iniziano i più piccolei, quindi il gruppo parlamentare per le Autonomie, chiudono i 5 stelle. Domani sarà il turno delle alte cariche dello Stato. Ecco la composizione delle delegazioni che saliranno oggi al ...

La Siria irrompe sulle Consultazioni al Colle Di Maio accelera il confronto con Pd e Lega : Già al primo giro di consultazioni della scorsa settimana Sergio Mattarella si era molto soffermato con i partiti sulla collocazione internazionale, sulla politica estera, sulla visione dei rapporti con l'Europa ritenendo che questo sia un punto

Consultazioni : Colle le convoca per giovedì-venerdì - il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. "In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

DIETRO LE Consultazioni/ Il Colle cucina a fuoco lento M5s e centrodestra : La vera posta in gioco è l'opposizione. Chi tra M5s e Lega resterà fuori dal governo si garantirà il prossimo successo elettorale. Più del tempo ora serve tranquillità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio, int. a P. SansonettiDIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi, di A. Fanna

Governo - secondo giro di Consultazioni : il Colle le convoca per giovedì e venerdì. Ecco il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick , durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. 'In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

Centrodestra unito al Colle per il secondo giro di Consultazioni : Roma, 10 apr. , askanews, Giovedì il Centrodestra si presenterà unito al Quirinale per partecipare al secondo giro di consultazioni deciso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato ...

Colle - calendario delle Consultazioni : 14.22 Il Presidente della Repubblica Mattarella riprenderà il 12/4 le Consultazioni per la formazione del governo. Questo il calendario: giovedì ore 10 Gruppo per le Autonomie del Senato; ore 10 Gruppo Misto del Senato;ore 11 Gruppo Misto della Camera;ore 11 Gruppo Leu della Camera; ore 16.30 Gruppo Pd; ore 17.30 Gruppi "Lega-Salvini premier,"FIBerlusconi presidente","FdI"; ore 18.30 Gruppo "M5S".Venerdì 13: ore 10.30 Presidente Emerito ...

Governo - via al secondo giro di Consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

I partiti al Colle da Andreotti a Monti - le Consultazioni 'flash' e quelle più lunghe : I colloqui tra capo dello Stato e forze politiche per formare un governo hanno sempre avuto durata e dinamiche variabili nella storia della Repubblica. Velocissimi i confronti per Monti e per Prodi al ...