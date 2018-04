Consip | procura di Rm contro riesame Scarfato ' Tentò di incastrare Renzi padre'

Consip - la Procura di Roma : "L'ex capitano Gianpaolo Scafarto violò le norme per inchiodare Tiziano Renzi" : L'ex capitano del Noe Scafarto "voleva inchiodare Tiziano Renzi alle sue responsabilità" fino ad "arrestarlo" ma ciò è avvenuto anche attraverso un "travisamento dei fatti e violazione delle regole giuridiche di governo della prova indiziaria". E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei ...

Inchiesta Consip - Renzi in procura per difendere il ministro Lotti. Ma l’ex ad conferma le accuse : Matteo Renzi è stato ascoltato in procura nell'ambito dell'Inchiesta Consip come persona informata sui fatti. Nel corso della testimonianza, Matteo Renzi ha provato a chiarire il ruolo del ministro Lotti, che all'epoca era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che secondo l'accusa avrebbe avvertito l'ex ad di Consip in merito all'esistenza di un'Inchiesta in corso sugli appalti gestiti dalla centrale degli acquisti.Continua a leggere

Caso Consip - la procura fa ricorso contro la riabilitazione di Scafarto : La procura di Roma ha depositato oggi in Cassazione l'impugnazione alla decisione con cui il Tribunale del Riesame il 27 marzo scorso ha annullato l'interdizione dal servizio per un anno per il ...

